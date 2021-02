Die Luisenburg-Festspiele im oberfränkischen Wunsiedel sollen dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden. Die endgültige Entscheidung in welcher Form soll aber erst wenige Wochen zuvor getroffen werden. An dem Spielplan von vergangenem Jahr soll sich nichts ändern. Nach jetzigem Stand wird die Premiere von "Pinocchio" am 19. Mai den Auftakt machen. Auch das Musical "Der Name der Rose" nach dem Roman von Umberto Eco und die musikalische Alpenland-Satire "Der Watzmann ruft" von Wolfgang Ambros stehen wieder auf dem Programm.