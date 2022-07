Zu einem grandiosen Abschiedsabend in der "Wunderbar" lädt die neue Show im Gop-Varieté. Gastgeberinnen sind die "String of Pearls"-Gesangskomikerinnen Ruth von Chelius und Julia von Miller

Von Barbara Hordych

Warum dieser Barkeeper seinen Drink zwar "geschüttelt, nicht gerührt" nimmt, dann aber anders als James Bond statt Martini nur Wasser im Glas verlangt, wird spätestens bei seinem spektakulären Rollschuh-Act ersichtlich: Till "TJ" Wheels aus Berlin verwandelt die im Gop-Varieté installierte "Wunderbar" in eine Rollschuhdisco, schafft es nebenbei noch mit Schnapsflaschen zu jonglieren oder auf unzähligen Brettern, Rollen und Pyramiden zu balancieren.

Als Gastgeberin der neuen Show fungiert die Sängerin Ruth von Chelius, die in ihren roten Schlaghosen direkt den 1970er Jahren entsprungen zu sein scheint und gemeinsam mit Regisseur Detlef Winterberg auch die Regie übernommen hat. Mit selbstironischem Charme, gewaltiger Stimme und ebensolcher Bühnenpräsenz lädt sie zu einer allerletzten Sause in eine Bar, in die man schon nach den ersten zehn Minuten am Liebsten selbst als Stammgast einziehen würde. Weil ihr Laden der Gentrifizierung in Gestalt des Investors "Mister Butterfinger" anheim fällt, ist es leider der Abschiedsabend. Zeit für Rückblicke also, und ein Hauch von Casablanca und "Spiel's noch einmal, Sam" durchziehen die Bar. Damit es nicht gar zu melancholisch wird, landet eine Langhaar-Perücke auf dem glatzköpfigen Haupt des Barkeepers - und schon ist die Zeitreise perfekt.

Zu den schrägen Gästen, die hier hereinschneien, gehört unter anderen die französische Exzentrik-Komikerin Orianne Bernard. Als Ava im grün-glamourösen Kleid versinkt sie im eigenen Anblick: "Wunderschööööööön". Ein wenig irritierend ist nur, dass ihr Gang roboterhaft staksig wirkt, sie fakirhaft ungerührt auf Glasscherben balanciert - und über die Jahrzehnte unverändert ausschaut, wie Ruth erzählt. Und dann immer diese eiskalten Händchen, als ob sie aus einer Kühltruhe gestiegen sei. Was soll's, dafür beherrscht Ava als zeitlose Attraktion den Kniescheiben-Ententanz meisterlich.

Winston Fuenmayor aus Venezuela verblüfft als Magier, dem wider Willen aus den Fingern und sogar aus den Haaren Karten wachsen, einerlei, wie sehr er sich bemüht, sie abzuschütteln. Und Trapezkünstlerin Annika Hemmerling wackelt als Zwerg ohne Kopf in die Bar. Alle zusammen hoffen hier auf ein Wunder. Idealerweise als lauthals herbeigesungener "Big Spender". Könnte das vielleicht Julius aus der ersten Reihe sein, mit dem die Barbesitzerin so ostentativ flirtet? Wenig vielversprechend wirkt dagegen der scheue Gast, der nicht bar, sondern nur mit Karte zahlen kann. Weil das nicht funktioniert, gibt es von dem Tadschiken Mukhamadi Sharifzoda Kunst in Form einer Equilibristik-Darbietung, die beim Publikum Jubel hervorruft.

Jubel, in den die Akteure der Wunderbar einstimmen, als er sich als genau jener "Mister Butterfinger" entpuppt, der den Laden künftig doch am Laufen halten wird. Und es gibt gleich zwei gute Gründe, demnächst noch einmal in dieser Bar vorbeizuschauen: Zum einen, weil Ruth von Chelius' "String of Pearls"-Kollegin Julia von Miller, Schwabinger Kunstpreisträgerin 2021, sich mit ihr in der Rolle der Barchefin abwechseln wird. Zum anderen, weil das ukrainisch-russische Duo Fabulous, das bei der Premiere wegen einer Trainingsverletzung pausieren musste, dann wieder auftreten wird.

Wunderbar, bis 6. Nov., Gop-Varieté, Maximilianstr. 47