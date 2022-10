Theater aus aller Welt in München

Von Sabine Leucht

Ein älterer Mann hält eine männliche Figur vor seinen Körper. Holzstifte, die größer sind als der kleine Mann, führen auf dem Tisch einen Tanz auf. Zeichnungen oder gar Texte entstehen dabei nicht. Es geht ja auch um Träume und andere Gespinste, von denen eine Stimme zeitgleich aus dem Off berichtet. Und es geht sofort ziemlich drunter und drüber in diesem Gastspiel aus Norwegen, das zur Halbzeit des Figurentheaterfestivals "wunder." im Hoch X zu sehen war. Das Theater Corpus, das sich darin der Satirezeitschrift Simplicissimus widmet, ist eines von um die 30 Ensembles aus aller Welt, die noch bis zum 8. November in diversen Spielstätten zwischen Pasing und Haidhausen bei Weitem nicht nur für Verzauberung sorgen.

Das als Imperativ daherkommende Festival-Motto "Macht Geschichte!" umschließt sämtliche Vorstellungen für Erwachsene und Kinder. Die Zeiten, in denen Figurentheater nur fröhliche Bespaßung meinte, sind längst vorbei. Oder hat es, wie manches andere nur ausschnitthaft angeschaute Vergangene, in dieser Absolutheit nie gegeben. "wunder." jedenfalls spricht Klartext über die Katastrophen von gestern und heute, wenn auch in einer berauschenden Vielfalt von künstlerischen Sprachen. Das gilt aber leider nicht für jede Produktion.

Der norwegische "Simplicissimus" zum Beispiel macht von einigem zu viel und erhellt von vielem zu wenig. Er lässt Revue auf Lesung, Kabarett auf Klamauk krachen, lässt steppen, skandieren, singen und im fliegenden Wechsel Figuren aller Bauarten auffahren, ohne dass diese je ein richtiges Eigenleben bekämen. Und das, worum es eigentlich geht, kommt dabei kaum zur Geltung: Der Macht-, Freiheits- und Gewissenskampf innerhalb der Redaktion des Münchner Satiremagazins, hier exemplarisch ausgetragen zwischen dem norwegischen Karikaturisten und Illustrator Olaf Gulbransson (1873 - 1958), der es ob seiner politischen Anpassungsfähigkeit auf Goebbels "Gottbegnadeten"-Liste schaffte, und dem Simplicissimus-Herausgeber Thomas Theodor Heine, der den kritischen Kurs seiner Zeitschrift auch nach der Machtergreifung Hitlers beibehalten wollte. Wenn man sich sehr konzentriert, bekommt man einen Gutteil der Querelen dieser beiden mit, doch der Abend verläppert immer wieder im Nebensächlichen und Privaten, verschafft sich vorübergehend Gehör mit raffiniert vertonten satirischen Gedichten, aber versäumt es, einen Bogen zu dem zu schlagen, was politische Satire bis heute vermag.

Detailansicht öffnen "Kaffee mit Zucker?" spürt den kolonialen Verstrickungen Deutschlands nach. (Foto: Pablo Hassmann)

Was Figuren- und Objekttheater kann, gerade im Hinblick auf Macht und Geschichte, war allerdings bis dato verschiedentlich und oft sehr eindrucksvoll zu sehen. Gleich zur Festivaleröffnung enthob Laia RiCa in "Kaffee mit Zucker?" diese Rohstoffe gleich doppelt der Selbstverständlichkeit, die sie für uns heute haben. In ihrer duftenden und klingenden Materialperformance werden sie zum Material der unglaublichsten Bilder und Stimmungen, während Laia RiCa wie nebenbei die kolonialen Verstrickungen Deutschlands offenlegt, die in den Erzeugerländern Mittel- und Lateinamerika noch immer Wirkung zeigen.

Vom berührenden Solo aus Ljubljana, das mit animierten Kreidezeichnungen die kindliche Perspektive auf Flucht zum Leben erweckt, bis zum mit traurigen Puppengeistern bevölkerten belgischen Dokumentartheaterabend über das Leben in der Nachbarschaft von Fukushima: "wunder." ist eine wahre Wundertüte. Wer hineingreift, macht fast unweigerlich Entdeckungen! Ob im Kindertheater, wo heuer erstmals (und dann gleich vier!) tolle Produktionen aus der freien Szene Münchens vertreten sind (die ihr Geschick selbst anpackenden und überaus entzückenden "Bremer Stadtmusikanten" des Duos Giesbert & Lutz sind noch am Sonntag um 15 Uhr im Münchner Stadtmuseum zu sehen), wie im Erwachsenenprogramm.

Detailansicht öffnen "Tanz ist tolle rhythmische Bewegung zu Musik" - in dieser Produktion wird ganz sicher nicht getanzt, heißt es jedenfalls. (Foto: Christian Schuller)

Dort übernehmen in Dries Verhoevens "Homo Desperatus" noch das gesamte Wochenende über Ameisenkolonien die Herrschaft über 44 apokalyptische Orte, die der Bildende Künstler und Theatermacher aus den Niederlanden für die coolen Krabbeltierchen maßstabsgetreu nachgebaut hat. Die Kamera bringt das Ganze dann wieder auf menschliches Maß. Einen ähnlichen Weg sind auch Verhoevens Landsleute vom Kollektiv Hotel Modern gegangen, deren seit 17 Jahren berühmt-berüchtigte Produktion "Kamp" erstmals nach München kommt. Darin wird mit 3000 kleinen Drahtpuppen der Alltag im NS-Vernichtungslager Auschwitz wortlos nachgestellt und live abgefilmt (3. und 4. 11., 20 Uhr, Kammerspiele).

Wem das alles zu düster ist, der lasse sich zum Festivalabschluss in der Schauburg vom hochdotierten Theaterschelm Jetse Batelaan überrumpeln, der in "Tanz ist tolle rhythmische Bewegung zu Musik" hoch und heilig verspricht, dass sicher nicht getanzt werden wird. Aber vielleicht haben der mitreißende Beat und all die Props und Gegenstände auf der Bühne da auch ein Wörtchen mitzureden?

wunder., Infos unter www.wunderpunktfestival.de