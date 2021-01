Zum 100-jährigen Bestehen des Mozartfestes in Würzburg wollen Musiker des Mahler Chamber Orchestras in fünf Wohnzimmern exklusive Konzerte spielen. Die Wohnzimmer sind nach Angaben der Organisatoren bereits ausgewählt. Zuvor konnten sich Interessierte bewerben, die ihre privaten Räumlichkeiten für das Konzert-Erlebnis zur Verfügung stellen wollen. Etwa eine Stunde können 30 bis 40 Gäste am 30. Mai die Kammerkonzerte wie zu Mozarts Zeiten erleben - falls die Corona-Situation das zulässt. Die Einhaltung der Hygienevorschriften habe laut Veranstalter höchste Priorität. Dasselbe gilt für die anderen Konzerte des Mozartfestes. Für den Festmonat vom 28. Mai bis zum 27. Juni 2021 sind in Würzburg insgesamt 85 Konzerte an 30 Spielorten vorgesehen. Darüber hinaus wird eine Ausstellung mit 60 Mozart-Exponaten vom 15. Mai bis zum 11. Juli zu sehen sein. Ticketbestätigung können erst ab acht Wochen vor Festivalbeginn erfolgen, geben die Veranstalter an. Das Mozartfest in Würzburg findet seit 1921 in der Würzburger Residenz statt, zunächst als Musik- und Theaterwoche.