Von Anita Naujokat

Kaum jemand hat den Stadtteil Moosach in den vergangenen Jahrzehnten so geprägt wie Karl Bucher bis zu seinem Tod vor vier Jahren. Das reichte von der Gründung der ersten Jugendfeuerwehr Münchens in Moosach bis hin zu seinem Wirken als Vorsitzender des Gesamtvereins, den er mehr als 30 Jahre geleitet hat. Ihm verdankt der Stadtbezirk das Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl, dessen Träger der Gesamtverein ist. Für seine Verdienste um die Stadtgesellschaft und das soziale und kulturelle Leben hatte ihn die Stadt denn auch zweimal mit der Medaille "München leuchtet - den Freunden Münchens" ausgezeichnet.

Geht es nach den Moosachern, soll jetzt noch die höchste Ehrung folgen, welche die München vergeben kann: eine Straße für Karl Bucher. Die SPD-Landtagsabgeordnete Diana Stachowitz und die SPD-Fraktion haben den Vorschlag einer Bürgerin aufgegriffen, ihn mit einer Straße in Moosach zu würdigen. "Unermüdlich war er federführend an der Gestaltung des Stadtteils beteiligt und verantwortlich, dass Moosach heute so bunt und lebendig ist", sagt Diana Stachowitz zu dem Vorhaben. Er habe alle Ehrenamtsstrukturen durchlaufen, die Vereine im Stadtbezirk zusammengehalten und genau gewusst, welche Unterstützung wo und wie gebraucht werde.

Laut dem SPD-Fraktionssprecher im Bezirksausschuss, Riad El Sabbagh, habe man schon Lösungsvorschläge im Bezirksausschuss und mit dem Mooscher Gesamtverein unter Alois Lang erarbeitet. Nun gehe das Vorhaben an den Ältestenrat im Stadtrat. In dessen Zuständigkeitsbereich fällt die Benennung öffentlicher Verkehrsflächen nach Persönlichkeiten. Riad El Sabbagh: "Wir hoffen, dass wir seinem Engagement nun die Wertschätzung geben können, die es verdient. Damit künftige Generationen wissen, wem sie das soziale Leben in Moosach zu verdanken haben."