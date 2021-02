Die Bayerische Staatsgemäldesammlung will mit der Written Art Collection eine zehnjährige Kooperation eingehen. Die Collection ist eine etwa 300 Werke umfassende deutsche Privatsammlung, deren Fokus auf informellen, gestischen, kalligrafischen und schriftbasierten Ausdrucksformen bildkünstlerischer Medien des 20. und 21. Jahrhunderts liegt. Ziel der Kooperation ist, die Thematik "Schrift und Bild" einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auftaktprojekt soll im November 2021 die Ausstellung "Shirin Neshat. Living in one land, dreaming in another" sein.