In der Unterfahrt wird munter weitergestreamt: In den kommenden Tagen sind hier die Profis Nils Wülker und Arne Jansen im Duo zu hören, außerdem die Sängerin Viviane de Farias mit dem Duo Paulo Morello und Kim Barth.

Von Oliver Hochkeppel

Alte Hasen und junge Wilde - seit jeher kann man in der Unterfahrt beide erleben. So auch in dieser Programmwoche. Zu den Routiniers darf man den Trompeter Nils Wülker und den Gitarristen Arne Jansen einordnen. Beide gehören in ihrem Fach zu den besten und erfolgreichsten der europäischen Mainstream-Szene, und ihr eher intimes Duo pflegen sie auch schon seit mehr als zehn Jahren.

Detailansicht öffnen Trompeter Nils Wülker und Gitarrist Arne Jansen gehören zu den besten der europäischen Mainstream-Szene. Im Duo streamen sie live aus der Unterfahrt. (Foto: Alexander Hell)

Noch länger zurück reicht die Verbindung der Sängerin Viviane de Farias mit dem Duo des Gitarristen Paulo Morello und dem Saxofonisten und Flötisten Kim Barth: Seit 15 Jahren lässt bei ihnen europäische Virtuosität die Lässigkeit brasilianischer Musik explodieren. Sein Debütalbum "Der wehmütige Elefant" stellt dagegen der Rosenheimer Saxofonist Valentin Preißler mit seinem jungen All-Star-Quintett vor. Seine Stücke verarbeiten den Tod geliebter Menschen, Leid, Trauer oder Einsamkeit - und machen doch auf wundersame Weise fröhlich. Recht neu in der Szene ist auch das Nico-Theo Quintett des Bandleaders und Saxofonisten Nico Theodossiadis, dessen dichter Sound weltmusikalisch gefärbt ist.

Nils Wülker & Arne Jansen, Do., 25. März, Valentin Preißler Quintett, Fr., 26. März, Viviane de Farias, Sa., 27. März, Nico-Theo Quintett, Di., 30. März,, 20 Uhr, Unterfahrt, www.unterfahrt.de