Von Oliver Hochkeppel

Detailansicht öffnen Nachdem sie in ihrer Heimat im südlichen Teil Afrikas alles verloren hatte, wagte die Sängerin Yvonne Mwale in Deutschland einen Neustart. (Foto: Sascha Roos)

Rein theoretisch könnte auch die Unterfahrt von dieser Woche an wieder ein bisschen Publikum in den Saal lassen. Zum dazu nötigen Aufwand sagt Vorstand Michael Stückl freilich: "Vielleicht wird bei der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz erkannt, dass die aktuellen Regelungen völlig weltfremder Irrsinn sind." So bleibt es also erst einmal dabei, dass die Unterfahrt-Konzerte nur als Livestream zu bewundern sind.

Als nächstes das der Sängerin Yvonne Mwale. Die 32-Jährige stammt aus Sambia, wo sie schon als Kind im Kirchenchor sang, mit 21 den nationalen Musikpreis Ngoma Award als "bester neuer weiblicher Künstler" und noch im selben Jahr mit ihrer Band Nyali den Music-Cross-Roads-Preis des "Inter Regional Festivals" gewann, der damit zum ersten Mal überhaupt nach Sambia ging. 2012 nahm sie ein dänisches Label unter Vertrag und im Jahr darauf führte sie die Liebe nach Frankfurt. Dort lebt sie bis heute, und der Einfluss der verschiedenen Kulturen und Welten hat sich bei Mwale in einem ganz eigenen Stil zwischen Jazz und Pop, zwischen Scat, Beatboxing und Rap niedergeschlagen. Was sie in der Unterfahrt mit ihrem exzellenten Quintett (unter anderem mit dem lange in München lebenden Bassisten Sebastian Gieck) und dem neuen Album "Free Soul" demonstrieren wird.

Mit John Cleeses berühmtem "And now for something completely different" könnte man zur Künstlerin des folgenden Abends überleiten. Führt einen die junge slowenische Bratschistin, Komponistin und Arrangeurin Barbara Grahor Vovk in ihrem öffentlichen Abschlusskonzert, wenn auch ebenfalls im Quintett und mit eigenen Kompositionen, so doch ziemlich ans andere Ende des Jazzspektrums. Mit ihrem im Jazz äußerst raren Instrument geht es eher in Richtung Klassik, Film- und Volksmusik, insbesondere der slowenischen. Freilich ebenfalls mit einem Schuss Funk und Pop.

Zu guter Letzt gibt sich wieder einmal Quadro Nuevo in der Besetzung mit Mulo Francel an Holzblasinstrumenten, D.D. Lowka an Bass und Perkussion, Andreas Hinterseher am Akkordeon und Chris Gall an den Tasten die Ehre, das erfolgreichste jazzige Welt- und Salonmusik-Quartett Deutschlands.

Yvonne Mwale, Sa., 20. März, Barbara Grahor Vovk, Di., 23. März, Quadro Nuevo, Mi., 24. März, jeweils 20 Uhr, Unterfahrt, www.unterfahrt.de