"Wir machen eine Lockerungsübung", ruft Bernd Ernemann, Chefredakteur der Heimatzeitungen des Münchner Merkur, ins Klassenzimmer. "Wir versuchen, zwischen Fake und Fakt zu unterscheiden." Dann zeigt er Bilder, die in den vergangenen Monaten und Jahren in sozialen Medien im Internet verbreitet worden sind. Zum Beispiel eine Aufnahme von grotesk in Schlangenlinien verbogenen Schienen. Ob das authentisch sei oder manipuliert? Oder jenes Bild von der Titelseite des Wiesbadener Kuriers, das auch viele Journalisten online verbreitet hätten, wie Ernemann sagt. Zu lesen ist dort: "Elefant mit Herz: Benjamin Blümchen tötet wieder". "Tötet" statt "trötet": Gab es diesen verhängnisvollen Tippfehler tatsächlich? Oder hat sich da jemand mit Photoshop einen Scherz erlaubt?

In den Schulbänken vor Ernemann sitzen an diesem Mittwoch keine Schüler, sondern Lehrerinnen und Lehrer. Sie müssen an diesem Tag nicht selber unterrichten. Es ist Buß- und Bettag, die Schüler durften zuhause bleiben und die Lehrer haben Zeit sich fortzubilden. Die Süddeutsche Zeitung, der Merkur und die tz haben deshalb wie in den zwei Vorjahren zum Lehrermedientag eingeladen, bereits zum zweiten Mal ist das Wilhelmsgymnasium Gastgeber. Mehr als 120 Lehrkräfte sind gekommen, um nach einem Vortrag und in sieben Workshops über Journalismus zu diskutieren. Bayernweit haben 13 weitere Tageszeitungen Fortbildungen angeboten.

Im Münchner Wilhelmsgymnasium demonstriert zum Beispiel die SZ -Redakteurin Laura Terberl, dass nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Töne und ganze Filme gefälscht werden können - was umso gefährlicher sei, da Bilder besonders nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Das eigentliche Problem sei aber nicht die Möglichkeit zu fälschen, denn die habe es immer schon gegeben, sagt Terberl. Das Problem sei die Unsicherheit: die Angst, gar nichts mehr glauben zu können.

Bernd Ernemann leitet einen anderen Workshop. Und er liefert zu seinen Fragen auch Antworten. Das Bild mit den Schienen sei authentisch, sagt er, es sei nach einem Erdbeben entstanden. Die Benjamin-Blümchen-Überschrift dagegen ist gefälscht, ein Internet-Witz, sie ist so nie gedruckt worden. Mehrere Lehrer nicken, einer schüttelt den Kopf. Doch dann wird es knifflig. Ernemann zeigt eine in den sozialen Medien oft geteilte Liste mit Forderungen, die aus dem AfD-Programm zur Bundestagswahl 2017 stammen sollen. "Homosexualität ist verfassungsfeindlich", steht dort etwa, und auch die "Einführung des Rassenachweises". Das meiste auf der Liste ist ganz oder großteils falsch, von der Partei also nicht gefordert worden. Glaubhaft aber scheint es dennoch. "Das passt zum Bild von der AfD, das könnte man sich schon vorstellen", sagt ein Lehrer. Doch ein anderer widerspricht: Wenn die Partei von einem "Rassenachweis" gesprochen hätte, dann hätte er das mitbekommen. Das hätte einen zu großen Aufschrei in den etablierten Medien ergeben.

Und diese sind nach wie vor der Maßstab. Sie bildeten weiterhin das Informationsrückgrat der Gesellschaft, sagte Tanjev Schultz am Mittwochvormittag in seinem Vortrag. Der ehemalige Redakteur der SZ ist seit 2016 Journalistik-Professor an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Es gebe eine Korrelation zwischen Wissen über Journalismus einerseits und Vertrauen in die Medien andererseits, sagte er und erklärte den Lehrkräften, was Journalismus auszeichnet, also etwa dass Journalisten im Gegensatz zu anderen, die Dinge veröffentlichen, gesetzlich zu wahrheitsgemäßer Berichterstattung und sorgfältiger Arbeit verpflichtet sind. Und Schultz brachte zwei Nachrichten mit, eine für den Journalismus gute und eine schlechte.

Die schlechte zuerst: Fake News verbreiten sich in sozialen Medien schneller als wahrhaftige Nachrichten. Das zeige eine in der Zeitschrift Science erschienene Analyse, sagte Schultz. Doch auf der anderen Seite sei das Vertrauen in die etablierten Medien weiterhin hoch, und das gelte auch für die Jüngeren. Selbst der Youtuber Rezo beziehe sich in seinem millionenfach geklickten Video "Die Zerstörung der CDU" in Fußnoten auf die etablierten Medienmarken.

Nur nutzen die Jungen diese anders. Zu Beginn des Lehrermedientags bat Moderator Thorsten Merkle, Leiter der "Initiative Junge Leser" der Zeitungsverleger, die Teilnehmer aufzustehen, wenn sie beim Frühstück eine gedruckte Zeitung gelesen hätten. Etwa die Hälfte der Lehrer stand auf; drei Schüler des Wilhelmsgymnasiums, die auf der Bühne saßen, blieben hingegen sitzen. Dann fragte Merkle: "Wer hat heute Morgen als erstes seinen Instagram-Feed gecheckt?". Darauf reagierte kaum ein Lehrer - auf der Bühne aber zwei der drei Schüler. Und diese sehen das soziale Netzwerk auch als Nachrichtenkanal. Er habe dort CNN, die New York Times und auch die Süddeutsche abonniert, erklärte der 17-jährige Clemens Wotjak, er besucht die zwölfte Jahrgangsstufe. Und diesen Medien glaube er auch.