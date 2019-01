20. Januar 2019, 18:43 Uhr "Women's March" Marsch für Selbstbestimmung

Zum dritten Mal fand am Samstag in München der "Women's March" für Frauenrechte und Selbstbestimmung statt. Die Teilnehmerinnen zogen von der Universität über den Odeonsplatz zum Marienplatz. Der Ursprung des Frauenmarsches ist in den USA, er begann als Protest gegen frauenfeindliche Äußerungen Donald Trumps. Inzwischen gibt es den "Women's March" weltweit in zahlreichen Städten.