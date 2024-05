„Als Woman of Color kämpft man an zwei Fronten gleichzeitig“

Kommt eine junge Frau mit Migrationshintergrund nach München, hat sie zwei Probleme. „Du kämpfst gegen das Frausein in einer patriarchalen Gesellschaft und gegen Rassismen“, sagt Vishakha Liebermann. Sie hat aus diesem Grund „That Brown Girl Collective“ gegründet.

Von Eva Pramschüfer

Es ist ein warmer Nachmittag in der Terra Bar. Die runden Tische sind mit Folie bedeckt, auf ihnen stehen bunte Cocktails, Keramik, geöffnete Farbtuben, Pinsel. Der Raum ist gefüllt mit Frauen, die Teller, Becher und Kerzenhalter bemalen. Sie tauchen die Pinsel in Farbe, sprechen über Tische hinweg miteinander, beziehen einander in Gespräche ein. Gelächter, Gläserklirren – und zwischendrin immer wieder konzentrierte Stille.