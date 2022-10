Das alte Gebäude der privaten Reinhard-Wallbrecher-Grundschule an der Wolfratshauser Straße 214 soll einem Wohn- und Geschäftshaus weichen. So jedenfalls stellt sich ein Investor die Zukunft des Areals unweit der Sollner S-Bahn-Brücke vor. Wegen der geplanten "massiven Bebauung" hat der Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln jedoch erhebliche Vorbehalte gegen das Vorhaben.

Generell ist das Gremium überdies der Auffassung, das Grundstück würde sich ungleich besser für eine städtische Realschule eignen - ein Schultyp mithin, an dem es im Münchner Süden eklatant mangelt. Sollte sich die Idee nicht durchsetzen lassen, will der BA darauf dringen, dass es an der Wolfratshauser Straße 214 wenigstens bei einer reinen Wohnbebauung bleibt, denn auch dafür bestehe ein anerkannter Bedarf.

Ein Gebäudekomplex mit Büros, Geschäften, Wohnungen und einer dreigeschossigen Tiefgarage, deren Plätze teilweise Park-and-Ride-Zwecke erfüllen sollen, passe jedenfalls nicht auf das ehemals schulische Gelände, weshalb die entsprechende Bauvoranfrage abzulehnen sei, hieß es im Bezirksausschuss.

Befürchtet wird nicht zuletzt eine "Verschlechterung der Verkehrssituation", etwa durch den zu erwartenden Lieferverkehr. Davon betroffen wäre auch der westliche Teil der Friedastraße. "Ein Unding", urteilte Michael Kollatz (SPD) vom BA-Unterausschuss Bau und Planung. Allerdings liege das betreffende Grundstück in einem Mischgebiet. Von daher sei fraglich, ob man die beantragte Nutzung zur Gänze verhindern könne.