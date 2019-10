Zwischenfall in Wolfratshausen

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise in einem bizarren Fall von Selbstjustiz: Wie die Beamten berichten, war eine 28-jährige Frau aus Wolfratshausen am Montagmorgen mit ihrem Fahrrad auf dem Fußgängerweg entlang der Königsdorfer Straße unterwegs. Als ihr ein älterer Mann mit Kind entgegenkam, stieg sie vom Rad ab. Als sie auf gleicher Höhe waren, habe der Senior ihr unvermittelt mit einem offenen Regenschirm auf den Kopf geschlagen und gesagt: "Das ist kein Radweg, hier wird nicht mit dem Fahrrad gefahren." Als die Wolfratshauserin dem etwa 70 bis 80 Jahre alten Mann entgegnete, dass man auch nicht mit dem Regenschirm zuschlagen dürfe, ging der Mann zügig weiter in Richtung Loisach. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen melden sich unter Telefon 08171 / 42 110.