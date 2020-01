Kollision an der Auffahrt zur Autobahn

An der Autobahnauffahrt zur A 95 ist es am Samstag zwischen Wolfratshausen und Münsing zu einem schadensträchtigen Unfall gekommen. Kurz nach 14 Uhr waren dort an der Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Eine 54-Jährige aus Münsing hatte nach links auf die Garmischer Autobahn abbiegen wollen. Dabei übersah sie offenbar das entgegenkommende Fahrzeug einer Frau aus Gmund. Die 46-Jährige legte nach Angaben der Polizei zwar noch eine Vollbremsung hin, konnte die Kollision aber nicht mehr abwenden. Das Bremsmanöver verhinderte jedoch, dass sich jemand schwerer verletzte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.