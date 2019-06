7. Juni 2019, 22:23 Uhr Zwischen Münsing und Weipertshausen Lückenschluss

Was lange währte, ist nun vollbracht: Am Freitag konnten Münsings Bürgermeister Michael Grasl und Vertreter des Staatlichen Bauamtes offiziell den neuen Radweg zwischen Münsing und Weipertshausen eröffnen. Etwa eine halbe Million Euro hat der Bau gekostet, rund 140 000 Euro hatte die Gemeinde zuvor in Grunderwerb und Planungskosten investiert. Die etwa zwei Kilometer frischen Asphalt unter den Rädern testete Grasl am Nachmittag gleich selbst: mit einer Spritztour auf dem E-Bike nach Starnberg.