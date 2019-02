5. Februar 2019, 22:15 Uhr Zwischen Isar und Loisach Geschichten aus dem Tölzer Land

Ob am Berg oder an den Seen, Gäste sollen mit der neuen Broschüre einen authentischen und emotionalen Blick auf das Tölzer Land bekommen.

Der Tourismusverband bringt eine neue Broschüre heraus

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

Walther Hubs, der viele Jahre lang die Brauneck-Hütte betrieb, erzählt von seinen Montainbike-Touren, Pater Peter Boekholt berichtet über Exerzitien im Kloster Benediktbeuern, Kräuterpädagogin Michaela Jaud vermittelt Wissenswertes über "Grüne Kosmetik": Das sind einige der Themen, die das neue Magazin des Verbands "Tölzer Land Tourismus" prägen. Ansonsten geht es in der 34 Seiten starken Broschüre um Feinschmecker, und Familien, Winter- und Sommeraktivitäten, Tradition und Kultur. Er sei jedes Mal selbst überrascht, was das Tölzer Land so alles zu bieten habe, sagte der stellvertretende Landrat Thomas Holz (CSU) vor Kurzem bei der Vorstellung des Prospekts. "Das Magazin, das sehr ansprechend gestaltet ist, soll unseren Gästen einen Vorgeschmack geben auf das, was man im Tölzer Land erleben kann."

Auch im Internet-Zeitalter sind gedruckte Broschüren bei vielen Gästen noch immer gefragt und für die Touristiker selbst für ihre Auftritte auf Fachmessen erforderlich. Die überarbeitete Ausgabe von Tölzer Land soll bei den Urlaubern "den Appetit anregen und Buchungen generieren", sagte Andreas Wüstefeld, Leiter des Tölzer Tourismusverbands. In den 21 Städten und Gemeinden des Landkreises gebe es ein vielfältiges Angebot - "und wir spannen ein thematisches Dach darüber". Außerdem hofft Wüstefeld, mit dem Prospekt einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, "die Tagesgäste ein Stück weit zu Übernachtungsgästen zu machen". Sie sollen nicht bloß einen Tag lang zum Radfahren in die Region kommen, sondern auch mal übers Wochenende bleiben.

Ob Outdoor-Angebote oder ein Besuch auf der Stie-Alm: "Wir haben alle Themen mit verschiedenen Charakterköpfen erarbeitet, so dass der Gast einen authentischen und emotionalen Blick auf das Tölzer Land bekommt", betonte Christina Baier, Mitarbeiterin des Tourismusverbands. Alle Geschichten haben auch Verweise auf die jeweiligen Homepages. Der Prospekt erscheint zunächst in einer Auflage von 5000 Stück.

Die neue Imagebroschüre ersetzt jedoch nicht das regionale Unterkunftsverzeichnis mit einer Auflage von 15 000 Exemplaren. Das umfasst insgesamt 92 Seiten mit 114 Anzeigen. Wie Mitarbeiter Holger Lortz erklärte, sei dieses Kompendium auch als "blätterbare PDF-Datei" auf der Internetseite vom Tölzer Land Tourismus zu finden. Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe von Flyern zu Themen wie Wandern, Flößerei, Radtouren, Freizeittipps oder auch Museen und Kultur, die zwar einheitlich aufgemacht sind, sich aber mit jeweils eigenen Farbstreifen voneinander unterscheiden.

Zu bekommen sind Broschüren, Verzeichnis und Flyer in allen Tourist-Informationen der Landkreis-Gemeinden und am Sitz des "Tölzer Land Tourismus" auf der Flinthöhe, Prof.-Max-Lange-Platz 16, in Bad Tölz.

Nähere Informationen unter www.toelzer-land.de/online-magazin