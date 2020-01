Gitarre und Mundharmonika

Einen Solo-Abend gibt Heinz Helbing am Donnerstag, 30. Januar, im "Hinterhalt" in Gelting. Der Liedermacher, Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler aus Murnau steht seit 1988 auf der Bühne und mischt munter Rock, Funk, Soul, Jazz und Reggae. In Gelting beschränkt er sich auf Akustikgitarre und Mundharmonika "in reiner Liedermacher-Tradition". Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 17 Euro.

Jazz mit Strahlkraft

"Happiness is Overrated" heißt die neue CD des Bastian Jütte Quartetts, das am Freitag, 31. Januar, bei der Jazz-Zeche in Penzberg zu Gast ist. Florian Trübsbach (Altsaxofon, Klarinette), Rainer Böhm (Klavier, Bass), Henning Sieverts (Bass, Cello) und Bastian Jütte (Schlagzeug, Komposition) gewannen mit ihren stimmungsvollen Stücken 2016 den Neuen Deutschen Jazzpreis. Wie Kritiker ihnen bescheinigen, vermitteln die Kompositionen zwischen Eingängigem und Komplexen und strahlen trotz melancholischer Grundstimmung Leichtigkeit und Optimismus aus. Beginn in der Bürgermeister-Prantl-Grundschule (Südstraße 1) ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 21 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Big Band Sound

In Wien erreicht die Ballsaison ihren Höhepunkt nach dem Jahreswechsel. Wer im Fasching im Oberland feiern und tanzen will, muss dafür aber nicht bis in die österreichische Hauptstadt fahren.

In Wien erreicht die Ballsaison ihren Höhepunkt nach dem Jahreswechsel. Wer im Fasching im Oberland feiern und tanzen will, muss dafür aber nicht bis in die österreichische Hauptstadt fahren. Im Tölzer Kurhaus spielt die Monaco Big Band zum Faschingsball am Samstag, 1. Februar, auf. Band Leader und Posaunist Gerd Fink verspricht seinen Gästen "erstklassigen Sound" (Einlass: 19 Uhr). Ob im Abendkleid oder als Prinzessin, in Tracht oder als Cowboy. Auf dem Ball ist jeder willkommen, der sich auf Musik und Tanz freut. Die Tourist-Information in Bad Tölz verkauft unter Telefon 08041/78 67 15 Karten.

Klingende Wassertonnen

"Laut, wild und unglaublich gut" versprechen auch die Drum Stars zu werden, die ebenfalls am Freitag, 31. Januar, im Tölzer Kurhaus zu den Sticks greifen (Beginn 20 Uhr). Auch sie setzen auf Humor und mitreißende Lichteffekte, wobei LED- und Wassertrommeln, aber auch Alltagsgegenstände zum Einsatz kommen. Dass das Quintett auch ein Gespür für leisere Töne hat, beweist es mit melodiösen Stücken auf Marimba und Hang. Karten ab 29 Euro gibt es über München Ticket.

Fünf Posaunen

Was alles in der Posaune steckt, demonstrieren fünf Profimusiker am Samstag, 1. Februar, in der Musikschule Geretsried. Von 19 Uhr an erklingt ein Programm vom Barock bis zur Gegenwart, darunter Arrangements aus dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns. Es musizieren Birgit Oblasser, freischaffende Posaunistin und Pädagogin an der Musikschule Wolfratshausen, Claus Jäkel (Soloposaunist der Münchner Symphoniker), Andreas Oblasser (Soloposaunist am Staatstheater Gärtnerplatz), Lea Hehnen (freischaffende Posaunistin) und Philipp Hasselt (Bassposaunist der Münchner Symphoniker). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Im Hier und Jetzt

Sein Lebensmotto klingt fast buddhistisch: "Der scheenste Moment is immer jetzt", sagt Alfons Hasenknopf. Zusammen mit seiner Band bringt er am Samstag, 1. Februar, heimatverbundene Musik und Geschichten in die Alte Madlschule nach Bad Tölz. Seine Songs schreibe er auf Berghütten, heißt es in der Einladung. Diese Hüttenatmosphäre bringe er jetzt direkt auf die Bühne - "ganz clean, ganz zart, ganz fein". Begleitet wird er von Steffi Rösch am Flügel und Michael Leitinger (Percussions). Beginn 20 Uhr. Karten zu 14 Euro gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Zauner.

Musiktheater für Kinder

Motte ist ratlos. Papa hat gar keine Zeit mehr zu spielen. Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus, doch das einzige, was er fängt, sind Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel. Da kann doch nur ein Plastikmonster dahinterstecken! Also macht sich Motte auf die Suche nach ihm. "Motte will Meer" heißt ein ökologisches Musiktheaterstück, mit dem das Achja!-Theater aus Essen am Samstag, 1. Februar, in der Geretsrieder Karl-Lederer-Grundschule gastiert. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt für Kinder kostet 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung unter kontakt@kulturverein-isar-loisach.de

Hommage an Udo Jürgens

In die Rolle des bekannten Unterhaltungsmusikers Udo Jürgens schlüpft der Pianist und Sänger Alex Parker am Sonntag, 2. Februar, im Tölzer Kurhaus. "Die Udo Jürgens Story - sein Leben, seine Liebe, seine Musik" ist die Hommage überschrieben, die bereits um 18 Uhr beginnt. Die Wiener Schauspielerin Gabriela Benesch, eine Freundin der Familie Jürgens, hat den locker-amüsanten Konzertabend zusammengestellt und führt als Erzählerin durch den Abend. Regie führt ihr Ehemann Erich Furrer. Karten zwischen 39,90 und 54,90 Euro gibt es über www.muenchenticket.de und www.eventim.de