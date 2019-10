Um einem Reh auszuweichen, ist ein 18-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Icking von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Wie die Polizei berichtet, war der Fahranfänger gegen 4.15 Uhr auf der Bundesstraße 11 von Ebenhausen in südlicher Richtung unterwegs, als ihm circa 600 Meter vor dem Ortseingang Icking ein Reh vors Auto lief. Der junge Mann wich dem Tier aus, kam dabei mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Laut Bericht löste der Airbag bei dem Aufprall aus, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen am Unterarm und am Kopf zu. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 10 000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Ausweichen von Wildtieren auf der Fahrbahn für Autofahrer in den meisten Fällen ein höheres Risiko darstellt als eine Kollision mit dem Tier.