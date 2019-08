12. August 2019, 15:57 Uhr Zwischen Bad Tölz und Wolfratshausen Die Hirschlausfliege im Nacken

Spaziergänger und Jogger klagen über die zähen kleinen Parasiten, die vor dem Blutsaugen ihre Flügel abwerfen. Fachtierärztin Pamela Beelitz weiß, was diese Insekten ausmacht.

Von Stephanie Schwaderer

Laien könnten sie auf den ersten Blick mit einer Zecke verwechseln. Sie ist fünf bis sieben Millimeter groß, hat einen flachen Körper und steuert auf sechs klauenbewehrten Beinchen beim Menschen zielstrebig den Nackenbereich an: die Hirschlausfliege. Spätestens wenn sie sich ans Blutsaugen macht, ist klar, dass sie mit einer Zecke wenig gemein hat. Ihr Stich ist äußerst schmerzhaft. Hunde und Pferde können panisch darauf reagieren. Bei der SZ Bad Tölz-Wolfratshausen gingen zuletzt vermehrt Berichte von Spaziergängern und Joggern ein, die über regelrechte Attacken klagten. Eine neue Plage? Im Tölzer Veterinäramt ist die Hirschlausfliege nicht bekannt; die Behörde verweist auf die Parasitologie der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Pamela Beelitz, Fachtierärztin für Parasitologie, hat sich seit ihrem Studium immer wieder mit den erstaunlichen Insekten befasst.

SZ: Frau Doktor Beelitz, die Hirschlaus ist offenbar...

Dr. Pamela Beelitz, Veterinärin in der Parasitologie der LMU München. (Foto: privat)

Pamela Beelitz: Hirschlausfliege, bitteschön! Es handelt sich um keine Laus, sondern um eine Fliege, eine Lausfliege aus der Familie Hippoboscidae. Lausfliegen zeichnen sich dadurch aus, dass die Weibchen keine Eier legen, sondern Larven gebären. Diese Larven fallen dann zu Boden und entwickeln sich weiter. Das ist eine Besonderheit.

Und die Mutterfliege zieht mit dem Wirtstier weiter?

Ja, je nach Gattung können Lausfliegen viele Monate auf ihrem Wirt leben. Männchen und Weibchen saugen Blut, die Weibchen benötigen es, um Nachkommen zu produzieren. Wildtiere haben keine Mechanismen, sich gegen solche Parasiten zu wehren. Die Hirschlausfliege unterscheidet sich von anderen Lausfliegen dadurch, dass sie ihre Flügel abwirft, sobald sie den Wirt erreicht hat.

Warum macht sie das?

Das ist schwer zu sagen. Andere Lausfliegen haben gar keine Flügel, eine dritte Gruppe ist zeitlebens beflügelt.

Welche Wirte steuert die Hirschlausfliege gemeinhin an?

Ursprünglich suchte sie, wie der Name schon sagt, Hirsche und Rehe auf oder auch Wildschweine. Generell bevorzugt sie Jungtiere, die noch ein weiches Fell und eine zarte Haut haben. Auch Hunde fliegt sie an und Pferde. Letztere sticht sie bevorzugt in die weiche Innenseite der Oberschenkel, wo die Haut besonders empfindlich ist. Das kann extreme Reaktionen auslösen: Die Tiere flüchten mitsamt Reiter, wollen sich hinwerfen und wälzen, ähnlich wie bei einer Kolik.

Im Süden Münchens steht offenbar zunehmend Menschenblut auf ihrem Speiseplan. Ist das eine Entwicklung, die Sie bestätigen können?

Dazu gibt es keine aktuellen Daten. Bislang wird der Hirschlausfliege wenig Beachtung geschenkt. Vereinzelt gibt es seit Jahren immer wieder einmal Klagen von Joggern oder Schwammerlsuchern. 2015 hat mich deshalb der Bayerische Rundfunk um ein Interview gebeten. Dass die Hirschlausfliege heuer schon im Juni und Juli Menschen angeflogen hat, wundert mich. Ihre eigentliche Hauptsaison ist im Spätsommer und Herbst.

Eine Folge des Klimawandels?

Gut möglich, dass das feuchte und schwül-warme Wetter einen Einfluss darauf hat. Ähnlich wie bei der Mückenplage, die wir heuer rund um den Ammersee und den Starnberger See erlebt haben.

Im Gegensatz zu einer Mücke lässt sich die Hirschlausfliege nicht einfach mit der Hand erschlagen. Wie soll man reagieren, wenn man merkt, dass es im Nacken krabbelt?

Ruhig Blut bewahren. Die Hirschlausfliege ist ein Parasit wie die Zecke, aber bei weitem nicht so gefährlich. Manche Leute erschrecken, weil sie denken, dass da eine Zecke auf ihnen krabbelt. Aber die Hirschlausfliege ist einfach zu unterscheiden: Sie hat nur sechs Beine im Gegensatz zur Zecke mit acht Beinen. Ihre Krallen sind auf ein dichtes Haarkleid ausgelegt. Ähnlich wie eine Zecke lässt sie sich nicht einfach abschütteln oder zerdrücken, sondern am besten durch eine seitliche Bewegung mit dem Fingernagel abstreifen.

Auch die Stiche fühlen sich sehr unterschiedlich an.

Die Zecke hat komplexe Mundwerkzeuge, mit denen sie sich tief im Wirtstier verankert. Zudem gibt sie mit ihrem Speichel einen betäubenden Stoff in die Wunde ab, sodass man ihren Stich gar nicht bemerkt. Beides trifft für die Hirschlausfliege nicht zu.

Kann sie Bakterien übertragen?

Dazu gibt es bislang keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse. Fest steht lediglich, dass es durch den direkten Reiz zu den üblichen Entzündungsreaktionen wie bei einem anderen Insektenstich kommen kann.

Wie kann man sich und seine Haustiere schützen?

Hirschlausfliegen wählen ihren Wirt nach dem Geruch aus. Also gilt es, den Eigengeruch zu überdecken. Bei Pferden wirken natürliche Abwehrstoffe in der Regel gut, Citronell- oder Kokosöl. Das kann man auch bei Hunden oder bei sich selbst anwenden.

Sie befassen sich ihr ganzes Leben mit Tieren, vor denen die meisten Menschen Ekel empfinden. Können Sie der Hirschlausfliege auch etwas Positives abgewinnen?

Parasiten sind generell etwas Faszinierendes. Ich finde die Mechanismen interessant, die sie entwickeln, um in oder an ihren Wirten zu überleben.