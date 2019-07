31. Juli 2019, 22:00 Uhr Zweites Treffen Verkehrsthemen am "Zammtisch"

Die Ideen-Werkstatt in Lenggries findet auch in den Ferien statt

Der Schwung der Auftaktveranstaltung beim "Zammtisch" soll weitergetragen und nicht durch eine lange Sommerpause womöglich abgeschwächt werden. Deshalb findet der zweite Bürgerstammtisch auch in den Ferien statt, so war es von den etwa 20 Teilnehmern beim Treffen im Juli vereinbart worden. In der zweiten Runde am Dienstag, 6. August, sollen nun Ideen weiterverfolgt und Lösungsvorschläge für Probleme diskutiert werden, die beim ersten Treffen angesprochen worden waren.

Ein Tagesordnungspunkt werde die problematische Situation im Bereich des Feuerwehrhauses in Schlegldorf sein, heißt es in der Einladung zu der Zusammenkunft. So soll ein konkreter Vorschlag präsentiert werden, wie die Querung an der Staatsstraße 2072 für Fußgänger und Radfahrer sowie die Aufenthaltssituation der Schulkinder an den Bushaltestellen im Gries verbessert werden könnte. Der Lenggrieser Zammtisch wurde von Sabine Gerg und Sabine Mederle ins Leben gerufen und soll als festes Angebot etabliert werden. Gedacht sind die monatlichen Treffen als "Orts-Ideenwerkstatt", bei denen sich Bürger in lockerem Zusammenschluss zu den verschiedenen Themen der Ortsentwicklung einbringen können. Zusammen und nicht gegen Gemeinde und Verwaltung - das ist den Organisatorinnen wichtig. Alle Interessierten seien eingeladen, betonen sie. Der Zammtisch am kommenden Dienstag beginnt um 19 Uhr im Gasthof Altwirt. Vorschläge und Anregungen können auch an per E-Mail an zammtisch@gmx.de gesendet werden.