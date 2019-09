Erhebliche Verletzungen haben ein 54 Jahre alter Münchner und eine 20-jährige Frau aus Göppingen erlitten, die am Samstag mit einem Tandemgleitschirm am Brauneck abgestürzt sind. Der Polizei zufolge hob der Münchner zusammen mit der jungen Frau kurz nach 11.30 Uhr vom Startplatz-Süd ab und wollte zum Landeplatz Untermurbach fliegen. Auf Höhe der Bergwachthütte wollte er die Thermik nutzen, allerdings kam es dabei zu einem Strömungsabriss. Die Folge: Der Tandemschirm stürzte im Spiralflug aus 20 Metern Höhe ab. Die Verunglückten wurde durch die Bergwacht Lenggries gerettet. Der Münchner erlitt eine Unterschenkelfraktur, die Frau verletzte sich an der Wirbelsäule und am Beckens. Sie wurden mit Rettungshubschrauber in die Kliniken Murnau und Harlaching gebracht.