21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Zwei Verletzte Schwerer Motorradunfall am Sylvensteinspeicher

Ein folgenschwerer Fahrfehler ist einem 20-jährigen Motorradfahrer aus München am Samstag gegen 14 Uhr unterlaufen. Er hatte zusammen mit seinem 19-jährigen Freund einen Ausflug in die Eng unternommen. Auf dem Heimweg kamen beide aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers in der ersten Kurve nach der Sylvensteinbrücke auf die Gegenfahrbahn. Während der vorausfahrende 19-Jährige seinen Fehler noch korrigieren und ein entgegenkommender 31-jähriger Motorradfahrer aus Geretsried nach rechts ausweichen konnte, kam es danach zum Zusammenstoß. Der 20-jährige Münchner war soweit auf die Gegenfahrbahn geraten, dass er mit einem 28-jährigen Geretsrieder, der seinem vorausfahrenden Bruder gefolgt war, zusammenstieß. Der 28-Jährige war zwar nach ganz rechts ausgewichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Sturz prallte er gegen den Randstein und die Mauer eines Wasserdurchlasses. Er wurde schwer verletzt in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Weil bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von 0,34 Promille ergab, wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden an den Motorrädern beträgt etwa 8000 Euro. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt.