16. September 2018, 22:04 Uhr Zwei Verletzte Rauferei in einer Tölzer Diskothek

Ein Streit unter Gästen in einer Tölzer Diskothek hat damit geendet, dass zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein bislang unbekannter Gast und ein 26 Jahre alter Tölzer in einer Disco am Moraltpark aneinander. Der Unbekannte schlug dem angeblich stark alkoholisierten Tölzer dabei so heftig ins Gesicht, dass dieser mit einer Platzwunde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren wurde. Als ein 17-jähriger Lenggrieser den Streit schlichten wollte, so die Polizei, bekam er von dem Tölzer einen gezielten Schlag auf den Kopf, weshalb nicht nur gegen den Unbekannten, sondern auch gegen den 26-Jährigen Anzeige wegen Körperverletzung erstattet wurde.