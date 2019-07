21. Juli 2019, 21:58 Uhr Zuschüsse Motor der Entwicklung

Mit neuer Besetzung will die Leader-Aktionsgruppe im Landkreis auch in Zukunft EU-Fördermittel für Projekte sichern

Von Petra Schneider, Bad Tölz-Wolfratshausen

Seit 2007 ist der Landkreis Leader-Region. Mit dem EU-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden in den vergangenen Jahren diverse Projekte bezuschusst. In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 sind dies 14 Maßnahmen in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern: So wird etwa ein Radverkehrskonzept für Alltagsradler, die Umnutzung des Badehauses in Waldram zu einer Erinnerungs- und Begegnungsstätte, die Surfwelle in Wolfratshausen oder das Wanderwegekonzept für das südliche Tölzer Land gefördert.

Erst kürzlich hat der Lenkungsausschuss, der über die Förderwürdigkeit von Vorhaben entscheidet, drei weitere Projekte gebilligt: Das Kooperationsprojekt "Baukulturregion Voralpenland", den Neubau der Bergrettungswache in Bad Tölz und das Willkommenszentrum im Kloster Benediktbeuern. Mit Freigabe dieser drei Projekte sind bereits 85 Prozent der insgesamt knapp 1,6 Millionen Euro verplant, die für die aktuelle Förderperiode zur Verfügung stehen.

Die entsprechenden Maßnahmen müssen nun beim zuständigen Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Rosenheim formell beantragt werden - und zwar möglichst schnell, wie der Manager der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Andreas Wüstefeld bei der Mitgliederversammlung sagte. "Denn bis zum 31. Oktober macht das bayerische Landwirtschaftsministerium, das für die Leader-Projekte in ganz Bayern verantwortlich zeichnet, einen Kassensturz." Dabei würden nur bereits beantragte oder bewilligte Projekte für die Vergabe von Zuschüssen berücksichtigt. Falls diese nicht die gesamte Fördersumme ausschöpfen, würden freie Mittel an andere Leader- Aktionsgruppen in Bayern vergeben.

Auch in Zukunft will der Landkreis mit EU-Förderung Projekte umsetzen: Einstimmig wurde bei der Mitgliederversammlung der Aktionsgruppe beschlossen, dass man sich auch für die kommende Periode 2021 bis 2027 bewirbt. Änderungen gab es bei den turnusgemäßen Neuwahlen. Vorsitzender der LAG bleibt der Bad Heilbrunner Bürgermeister Thomas Gründl. Weil sein bisheriger Stellvertreter, der Wackersberger Bürgermeister Alois Bauer, nicht mehr kandidierte, übernimmt diesen Posten nun sein frisch gewählter Amtskollege aus Benediktbeuern, Toni Ortlieb. Schatzmeister bleibt Manfred Gasteiger vom Kreisverband der Raiffeisenbanken, Schriftführer Gerald Ohlbaum von der Energiewende Oberland. Zum Gremium gehören außerdem sechs Beisitzer aus den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und der Sparkasse.

Regionale Verankerung durch einen LAG-Manager, der im Landratsamt angesiedelt ist, sowie Bürgerbeteiligung bei den Projekten sind wesentliche Merkmale des EU-Programms. In den vier Handlungsfeldern Familie/Jugend/Senioren, Umwelt/Ernährung/Landwirtschaft, Bildung/Kultur sowie Tourismus/Naherholung sollen ländliche Räume entwickelt werden.