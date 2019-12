Der Fotograf Bernd Ritschel bietet einen Zusatztermin: Am Freitag, 27. Dezember, zeigt er in Kochel am See noch einmal Aufnahmen und spannende Videos in 4K-Qualität der bayerischen Alpen. Er hat sie von ganz unterschiedlichen Seiten betrachtet - auf wunderschönen Wanderungen, tief verschneiten Schneeschuh- und Skitouren oder auf Klettertour in steiler Felswand, dazu gibt es natürlich gemütliche Hütten und Almen zu sehen. Der Vortrag zum neuen Bildband beginnt um 20 Uhr in der Heimatbühne in Kochel am See. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro.