18. November 2018, 22:28 Uhr Zusammenstoß Motorradfahrer beim Einbiegen übersehen

Am Samstagnachmittag ist es an der Einmündung der Kreisstraße TÖL 5 in die Bundesstraße 472 südlich von Bad Heilbrunn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Utting am Ammersee verletzt. Ein 51-jähriger Tölzer habe beim Einbiegen mit seinem Pkw den Uttinger übersehen und sei mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde mit einer Armverletzung ins Tölzer Krankenhaus gebracht.