9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Zusammenstoß mit Motorrad Zwei Verletzte nach Überholmanöver

Schwere Verletzungen hat ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Haar bei einem Unfall auf der Kreisstraße von Oberenzenau nach Langau erlitten. Der Polizei zufolge überholte der Mann am Montag gegen 16.40 Uhr in einer Linkskurve seinen 49-jährigen Bruder, der auf einem Motorrad vor ihm fuhr. Vermutlich wegen zu hohem Tempo geriet der 53-Jährige mit seiner Maschine zu weit auf die Gegenspur. Dort kam ihm eine 21-jährige Autofahrerin aus Waakirchen entgegen, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht werden. Auch die 21-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde in das Tölzer Krankenhaus bebracht.