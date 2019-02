10. Februar 2019, 21:53 Uhr Zusammenstoß Ampelanlage vermutlich missachtet

Weil eine 50-jährige Frau aus Geretsried laut Polizei vermutlich bei Rot über eine Kreuzung fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Geretsried auf der Kreuzung Adalbert-Stifter -Straße/Sudetenstraße. Als die Lichtzeichenanlage grün zeigte, bog ein 78-Jähriger aus Geretsried laut Polizeibericht mit seinem Auto von der Adalbert-Stifter-Straße nach links auf die Sudetenstraße ab. Die 50-Jährige sei mit ihrem Wagen auf der Sudetenstraße in Fahrtrichtung B 11 unterwegs gewesen. Auf Höhe der Kreuzung sei die Frau vermutlich bei Rot geradeaus über die Kreuzung gefahren. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Angeblich fuhr ein weiteres Auto hinter dem Wagen der Frau. Der unbekannte Fahrzeugführer und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Geretsried zu melden.