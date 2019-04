29. April 2019, 21:23 Uhr Zum 1. Mai Volkstanz mit der "Bratwurschtmusig"

Zum Tanz in den Mai laden am Dienstag, 30. April, der Kulturverein "Lust" und die Badische Bratwurschtmusig in die Alte Madlschule nach Bad Tölz ein. Seit zehn Jahren widmet sich das Ensemble mit Hingabe der traditionellen Tanzbodenmusik, wie sie im Schwarzwald, aber auch in Bayern, Österreich, Frankreich oder Schweden gepflegt wird. Zu den klassischen Streichinstrumenten gesellen sich Harmonika, Harfe, Hackbrett, Flöte und Tuba. Mit ihrem Namen beziehen sich die badischen Musikanten auf eine Tradition, Künstler für ihre Musik mit etwas Essbarem zu entlohnen. Unter Anleitung eines Tanzmeisters können Freunde des Volkstanzes in der Alten Madlschule in den Mai tanzen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Karten zu zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Zauner in Bad Tölz (Telefon 08041/7 81 40).