4. Juli 2019, 21:47 Uhr Zum Klimaschutz Aufruf zum Stadtradeln in Schäftlarn

Wie bereits im vergangenen Jahr beteiligt sich Schäftlarn auch heuer wieder am "Stadtradeln" in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Landkreis München vom 29. Juni bis zum 19. Juli dieses Jahres. Die Gemeinde ruft Bürgerinnen und Bürger auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Die Verwaltung teilte mit, sie würde sich über eine rege Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitglieder des Gemeinderates freuen. Aktuell hätten sich neun Teilnehmer registriert und seien bereits 843 Kilometer geradelt, was einer Einsparung von 120 Kilogramm CO2 entspricht.