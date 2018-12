7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Zum 2. Advent Bunter Sonntag in Kochel

Einen "kunterbunten Gottesdienst" gestalten am Sonntag, 9. Dezember, um 9.30 Uhr die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Kochel mit ihrem Pfarrer Matthias Binder. Im Anschluss daran gibt es eine kleine Brotzeit. Anlässlich des ebenfalls am Sonntag stattfindenden Christkindlmarktes in Benediktbeuern öffnet auch das Dietrich-Bonhoeffer-Haus von 12 bis 17 Uhr seine Türen. Dort laden Ehrenamtliche alle Interessierten zu einem gemütlichen zweiten Advent bei Kaffee, Tee und selbstgebackenen Kuchen ein. Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist kostenlos.