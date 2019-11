Die Geretsrieder Stadtbücherei vernetzt sich weiter mit den örtlichen Grundschulen. Vom kommenden Jahr 2020 an erhalten die Schulbüchereien der Karl-Lederer- und der Isardamm-Grundschule jeweils Gutscheine zum Medienerwerb. Sie können bei der derzeit noch inhabergeführten Buchhandlung Ulbrich am Karl-Lederer-Platz eingelöst werden, die von 2020 an zum Tübinger Unternehmen Osiander gehören wird. Im Gegenzug kommen die ersten und zweiten Klassen der beiden Grundschulen einmal jährlich zu einer Führung und Lesung in die Stadtbücherei. Deren Leiter Björn Rodenwaldt sagt, schon jetzt besuchten einige Grundschulklassen die Stadtbücherei zu solchen Kennenlernterminen, das solle aber intensiviert werden. "Wir wollen die Kinder ans Lesen hinführen und sie abholen, sobald sie Lesen lernen."

Dies ist nach Auskunft von Rodenwaldt nur der erste Schritt zu einer Intensivierung der Kooperation zwischen Stadtbücherei und Grundschulen. Langfristig würde er sich freuen, so sagt er, wenn in den Schulen Zweigstellen der Bücherei entstehen könnten.