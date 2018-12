12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Zukunft von Bad Tölz-Wolfratshausen Bevölkerung im Landkreis wächst

Die Bevölkerung des Landkreises ist im vergangenen Jahr gewachsen: Knapp 700 Einwohner mehr verzeichnet das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung zum Stichtag 30. Juni 2018 gegenüber demselben Zeitpunkt im Vorjahr. Laut der Erhebung, deren Ergebnis das Landratsamt nun veröffentlicht hat, stieg die Gesamtzahl Bürger im Landkreis von 126 266 auf nunmehr 126 962. Die meisten Neubürger verzeichnet die Stadt Geretsried (325), gefolgt von Bad Tölz (112) und Wolfratshausen (104). Von den Gemeinden wuchs Dietramszell (plus 58) am stärksten, gefolgt von Lenggries (51) und Schlehdorf (38). Gesunken ist die Zahl der Einwohner in Bad Heilbrunn (minus 24), Egling (20), Reichersbeuern (16), Kochel (15), Greiling (14), Benediktbeuern (4) und Eurasburg (ein Bürger weniger). Die Daten werden auf Basis des Zensus von 2011 fortgeschrieben.