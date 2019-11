Wer die Erde wertschätzt, geht mit ihr achtsam um. Unter diesem Leitgedanken startete der Weilheimer Künstler Frank Fischer, genannt Freifrank, im Frühjahr 2018 das gemeinschaftliche Kunstprojekt "wERDschätzung". Zusammen mit dem Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern regte er in den vergangenen Monaten viele Besucher an, sich mit einem Beitrag zu beteiligen. Die Fotos und Texte, die dabei entstanden, arrangiert Fischer nicht nur im Internet, sondern nun auch in einer Ausstellung, die im ZUK zu sehen ist.

Die Besucher erwartet eine raumgreifende Installation aus etwa 100 farbigen Fotobeiträgen in Verbindung mit Naturmaterialien. Einzelne "wERDschätzungen" hat der Künstler zudem mit der Kamera begleitet. In Schwarz-Weiß-Fotos wirft er einen Blick auf die Menschen und deren Geschichten. Freifranks erklärtes Ziel ist es, die Beziehung zwischen Mensch und Erde sowie den Menschen untereinander zu verbessern. Wer sich an seinem Projekt beteiligt, ist aufgerufen, mit einem Rahmen aus Stoff in die Natur zu gehen, sich einen Flecken auszusuchen, ihn einzurahmen und "in ein vertieftes Wahrnehmen zu gehen". Diese Aktionen dokumentiert Freifrank filmisch, textlich und fotografisch. Auf seiner Homepage www.werdschaetzung.de finden sich mehr als 200 Beispiele.

Im Rahmen des aktuellen Kunstprojekts gab es im August unter anderem einen "Flashmob mit Eye-Contact" auf dem Münchner Odeonsplatz. Zudem hat Freifrank unter dem Titel "wERDschätzende Naturbegegnung" mehrere Gruppen-Workshops im Oberland und in München angeboten. Gefördert wird das Projekt vom Bezirk Oberbayern, vom Landkreis Weilheim-Schongau und vom Kulturreferat München.

Vernissage am Freitag, 8. November, 17 Uhr, Südwest-Foyer Maierhof (Zugang über Tennenauffahrt); bis 8. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei