11. August 2019, 22:09 Uhr Zu sehen in Benediktbeuern Modernisierte Trachten

Wettbewerb der Meisterschule für Mode

Wie kann man traditionelle Mieder und Spenzer in die heutige Mode übertragen? Dieser Herausforderung stellten sich Studentinnen und Studenten der Meisterschule für Mode/Designschule München in einem Wettbewerb unter dem Titel "Trachtengöttin". Diesen richtete die Schule gemeinsam mit dem in Benediktbeuern ansässigen Trachten-Informationszentrum des Bezirks Oberbayern aus. Die Studierenden der zweiten Klassen des Moduls Modezeichnen hatten die Aufgabe, sich mit der traditionellen und modernen Gestaltung der beiden Stücke auseinanderzusetzen und Mode-Illustrationen anzufertigen. Über die überlieferten traditionellen Formen konnten sie sich vorab bei einem Besuch im Trachten-Informationszentrum informieren. Die Einrichtung verfügt über weltweit einzigartige Bestände an originalen Kleidungsstücken. Die Idee zu der Zusammenarbeit war ebenfalls im Trachten-Informationszentrum entstanden - bei den Vorbereitungen für einen Stil-Workshop, den die Einrichtung im Oktober anbietet. "Farben und Formen für die Trachtengöttin" lautet der Titel der Veranstaltung.

Begleitet von den Lehrerinnen Gabriele Nosswitz und Hui-Juan Zhang galt es, künstlerisch interessante und atmosphärische Entwurfsideen zu erarbeiten und visuell ansprechend als Grafik zu präsentieren. Entstanden sind dabei ganz unterschiedlich ausgearbeitete Modeillustrationen - von grafischen Aquarellen und Collagen bis hin zu digitalen Skizzen. Aus der Vielzahl der Modeillustrationen wählte die Jury die besten Entwürfe aus.

Gewinnerin ist Katharina Kappeler, die mit ihren Entwürfen den 1. und 2. Platz belegte. Die Jury würdigte ihre Arbeiten als "farbenfrohe, poetisch ausdrucksstarke Artworks". Der 3. Platz ging an Katharina Voss, die mit einer Umsetzung des Schößchens am Spenzer überzeugen konnte. Sebastian Leiß erhielt eine Anerkennung für seine modisch außergewöhnlichen Interpretationen.

Die Gewinner-Illustrationen und eine Auswahl weiterer Arbeiten können in der Ausstellung "Trachtengöttin" im Trachten-Informationszentrum in Benediktbeuern, Michael-Ötschmann-Weg 2, besichtigt werden: im Rahmen des Textilmarkts im Kloster Benediktbeuern am 21. und 22. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, sowie zu den Öffnungszeiten am 26. September und 10. Oktober, jeweils von 9 bis 16 Uhr.