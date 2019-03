12. März 2019, 21:49 Uhr Zu schnell Ein Verletzter und 22000 Euro Schaden

Das heftige Schneetreiben am Montagvormittag hat auf der B 13 zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 22 000 Euro geführt. Der Polizei zufolge war ein 35-jähriger Tutzinger gegen 10.15 Uhr mit seinem Kleintransporter von Lenggries kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf Höhe des Fußballplatzes in Gaißach-Obergries die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm in diesem Moment ein 55-jähriger Tölzer mit dem Auto entgegen. Trotz Bremsung konnte der Tölzer den Zusammenstoß nicht verhindern und prallte in die rechte Fahrzeugseite des Kleintransporters. Der Aufprall war laut Polizei so stark, dass der Lieferwagen von der Fahrbahn rutschte und circa fünf Meter neben der Fahrbahn auf die Fahrerseite kippte. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die B 13 musste zeitweise komplett gesperrt werden.