In eigener Sache

Die ursprünglichen Schilder an der Skulptur von Hans Neumann.

Zum Leserbrief "Aufmerksamer lesen, bitte" von Hans-Werner Kuhlmann vom 5./6. Oktober:

In seinem Leserbrief behauptet Hans-Werner Kuhlmann, der Vorsitzende des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW), Felicitas Amler habe für ihre Kolumne "Hier wiehert der Kunstschimmel" vom 30. September nicht ordentlich recherchiert. Nicht der LAW habe die Verbotsschilder an dem Holzpferd im Innenhof des Rathauses befestigt, sondern die Stadt Wolfratshausen. Das sei auch an dem Stadtwappen zu erkennen, das auf den Schildern prange. Dazu stellt die Redaktion fest: Wie auf dem Bild unten zu erkennen ist, war auf den Schildern ursprünglich der Verein LAW als Urheber genannt.