15. Juli 2019, 21:59 Uhr Zu 100 Jahre Freistaat Bayern Preisgekröntes Geschichtsprojekt

Tölzer Montessori-Schule siegt im Wettbewerb "Erinnerungszeichen"

Von Claudia Koestler, Bad Tölz

Die Musisch-aktive Montessori-Schule Bad Tölz ist kürzlich für ihren Beitrag zum Geschichtswettbewerb "Erinnerungszeichen" mit dem Ersten Landespreis ausgezeichnet worden. Kultusminister Michael Piazolo vergab die Preise gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Karl Freller.

Der traditionsreiche Wettbewerb lädt Schülerinnen und Schüler zu einer historischen Spurensuche ein. Die Kinder und Jugendlichen setzen sich intensiv mit vergangenen Ereignissen und Entwicklungen in ihrer Heimat auseinander. Im Jahr 2018/2019 haben sich Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab den Jahrgangsstufen 3 bis 13 mit den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auseinandergesetzt, die auf die Gründung des Freistaats Bayern vor 100 Jahren zurückgehen.

Insgesamt gingen knapp 90 Beiträge bei der Jury ein. Die Einzel- oder Gruppenarbeiten reichten von selbstverfassten Texten über Videoreportagen bis hin zu Geschichtspodcasts. Insgesamt wurden 23 Landes- und Sonderpreise und 23 Anerkennungspreise vergeben. Die Tölzer Montessori-Schule siegte dabei in der Kategorie Mittelschule.

Die Gewinner können sich nun über Geld- und Sachpreise sowie Projekttage und Aufenthalte in Jugendherbergen freuen. Piazolo gratulierte zu der herausragenden Leistung: "Ihr habt euch eingehend mit dem 100. Jubiläum unseres bayerischen Freistaats beschäftigt und seid spannenden historischen Fragestellungen nachgegangen - sei es in eurem familiären oder eurem regionalen Umfeld", so Piazolo. "Dabei habt ihr vielseitig nachgeforscht, historische Dokumente ausgewertet und eure Erkenntnisse einfallsreich präsentiert. Das beeindruckt mich sehr." Auch Landtags-Vize Freller überbrachte Glückwünsche und betonte beim Festakt: "Einen menschenwürdigen, demokratischen Staat erhalten kann nur, wer sich der Vergangenheit bewusst ist und bereit ist, aus ihr zu lernen."