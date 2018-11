5. November 2018, 22:13 Uhr Zeugenaufruf 78-Jähriger im Auto eingeklemmt

Ein 78-jähriger Mann aus München erlitt am Sonntag schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der Mann mit seinem Auto von Ascholding in Richtung Egling. In einer Linkskurve sei er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert, heißt es. Der Fahrer sei eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehren Egling und Wolfratshausen aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Durch den Verkehrsunfall sei er lebensbedrohlich verletzt worden. Daher musste er laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens bestellt. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei bittet zur Klärung des genauen Hergangs Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich bei der Polizei Geretsried unter der Telefonnummer 08171/935120 zu melden.