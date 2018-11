19. November 2018, 22:08 Uhr Zeugen gesucht Versuchter Einbruch in Wolfratshausen

Diebe haben am Samstagnachmittag versucht, in ein Haus in der Primelstraße in Wolfratshausen einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 12 bis 19 Uhr ein Kellerfenster des Einfamilienhauses ein. Weil laut Bericht allerdings kein anderer Schaden festgestellt wurde, könne es sein, dass die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich ohne Diebesbeute aus dem Staub gemacht haben. Nun werden Zeugen gesucht, die am Samstagnachmittag in der Nähe des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben. Sie sollen sich unter Telefon 08171/42110 bei der Wolfratshauser Polizeiinspektion melden.