7. April 2019, 22:29 Uhr Zeugen gesucht Unfall am Wolfratshauser Berg

Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg ist am Samstag gegen 16 Uhr am Wolfratshauser Berg gestürzt. Laut Polizei überholte der Mann auf der Bundesstraße 11 in Richtung Icking das Auto eines 62 Jahre alten Ickingers. In der ersten Linkskurve der Serpentinenstrecke kam der Kradfahrer dann zu Fall. Ob sich sein Motorrad und das Auto beim Einscheren berührt haben, ist unklar. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 4000 Euro. Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei Zeugen, sich unter Telefon 08171/4 21 10 zu melden.