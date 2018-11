4. November 2018, 21:52 Uhr Zeugen gesucht Riskantes Überholmanöver

Nach einem riskanten Überholmanöver auf der Kreisstraße 7 sucht die Polizei Zeugen. Auf der Strecke von Bad Tölz nach Königsdorf wollte ein SUV-Fahrer am Freitag gegen 16.50 Uhr laut Bericht in einer scharfen Kurve am vorausfahrenden Auto vorbeiziehen. Als er zum Überholen ansetzte, kam Gegenverkehr. Die beiden anderen Autolenker mussten stark abbremsen und wichen jeweils nach rechts in die Bankette aus. Wie die Polizei mitteilt, konnte nur so ein Zusammenstoß vermieden werden und der SUV-Fahrer wieder in seine Spur einfädeln. Dessen Kennzeichen ist bekannt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sollen sich unter Telefon 08041/76 10 60 bei der Polizei melden.