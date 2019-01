28. Januar 2019, 21:47 Uhr Zeugen gesucht Kotflügel eingedellt und geflohen

Die Polizei Bad Tölz sucht nach Zeugen und Hinweisen in einem Fall von Unfallflucht. Wie die Beamten berichten, hatte ein 56-jähriger Mann aus Raisting in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Firmenfahrzeug auf einem Wanderparkplatz im Jachenauer Ortsteil Petern abgestellt. Bei seiner Rückkehr musste der Mann feststellen, dass die linke Autofront eingedrückt war. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich laut Polizei um einen Traktor gehandelt haben. Ein solcher sei am Nachmittag in der Umgebung beim Schneeräumen beobachtet worden. Auch das Schadensbild passe dazu, denn das Autoblech könnte von einem Traktorreifen eingedellt worden sein. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2500 Euro. Hinweise werden unter Telefon 08041 / 761060 entgegen genommen.