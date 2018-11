20. November 2018, 21:50 Uhr Zeugen gesucht Einbruch in Ascholding

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag bis Samstag in ein Einfamilienhaus im Dietramszeller Ortsteil Ascholding eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Einbrecher zunächst, sich an mehreren Nebeneingangstüren Zugang zum Haus zu verschaffen. Als das jedoch nicht gelang, stellten sie laut Bericht eine Leiter an den Balkon und konnten so die Balkontüre aufbrechen. Die Polizei meldet, dass sie im Inneren des Hauses mehrere Schubläden und Schränke öffneten. Bei der Tatbestandsaufnahme stellten die Beamten fest, dass in der Dachgeschosswohnung ohne Wissen des 93-jährigen Hausherrn vermutlich im April und Juli diesen Jahres eine unbekannte Person übernachtet hatte. Dem Bericht zufolge deuten gefundene Gegenstände darauf hin, dass es sich dabei vermutlich um einen Mann mit ungarischer Herkunft handelte, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08171/935120.