Die Vorbereitungen für den Jahreswechsel laufen in Bad Tölz auf Hochtouren. Neben dem Feuerwerk am Tölzer Kurhaus wird es auch dieses Jahr wieder ein Feuerwerk an der Isarbrücke geben. Das teilt die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin und Leiterin der Abteilung Veranstaltungen und Kultur, Susanne Frey-Allgaier, in einer Pressemeldung mit. "Wir hoffen, mit diesen zentralen Feuerwerken einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich mehr Menschen gegen ein individuelles Feuerwerk entscheiden", sagt Frey-Allgaier und fügt an: "Wir würden uns über jeden Einzelnen freuen, der damit einen Beitrag zur Reduzierung leistet." Frey-Allgaier gibt auch bekannt, dass Zuschauer des Feuerwerks an der Isarbrücke an verschiedenen Punkten mit Getränken versorgt werden, um auf das neue Jahr anzustoßen. Folgende Hütten respektive Anbieter haben bis 1 Uhr in der Silvesternacht geöffnet: AWO Bad Tölz (Obere Marktstraße), Kurt Büttner (Untere Marktstraße), Click (Untere Marktstraße) und das Café Love am Amortplatz (vor dem Lokal).