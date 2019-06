10. Juni 2019, 21:43 Uhr "Zeichen der Wertschätzung" Schilder für die Partnerstädte

In Wolfratshausen soll ein Wegweiser aufgestellt werden

In Wolfratshausen soll bald ein Wegweiser die Richtungen und Entfernungen zu den Partnerstädten anzeigen - und zu den EU-Hauptstädten Brüssel und Straßburg. Einen entsprechenden Antrag der Stadträtin Ulrike Krischke (BVW) hat der Kulturausschuss kürzlich einstimmig bewilligt. Für die genaue Gestaltung und den Standort sollen die Fraktionen in Zusammenarbeit mit den Partnerschaftsvereinen nun Vorschläge erarbeiten, die dann dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden sollen.

"Die Hinweisschilder auf unsere Partnerstädte sollen insbesondere auch als Zeichen der Wertschätzung verstanden werden und unsere Verbundenheit mit diesen im Stadtbild Wolfratshausens deutlich sichtbar werden lassen", begründete Krischke ihren Antrag. Mit den verweisen auf Brüssel und Straßburg wolle man "zum Ausdruck bringen, dass wir uns in Wolfratshausen als aktiven und wertvollen teil der europäischen Union verstehen und uns dem europäischen Gedanken der Einheit verpflichtet fühlen".

Als Standort stellte Krischke die Alte Floßlände zur Debatte, da diese zentral gelegen sei und bis vor Kurzem auch die in ein Blumenbeet integrierten Wappen der Partnerstädte beherbergt hat, die wegen der starken Verwitterung entfernt worden sind. Die Idee fanden allerdings nicht alle Stadträte gut. Renate Tilke schlug das Westufer der Loisach vor, das laut Stadtratsbeschluss umgestaltet werden soll. Dort könne auch ein "Platz der Partner- und Freundschaftsstädte" entstehen. "Das wäre der Bedeutung angemessen", sagte sie. "Wenn wir das verquicken, müssen wir noch viele Jahre warten", warnte Krischke.

Darüber, wo das Schild stehen und wie es schließlich aussehen soll, sollen nun auch die Partnerschaftsvereine mitentscheiden. Wolfratshausen unterhält Städtepartnerschaften mit Barbezieux in Frankreich und Iruma in Japan. Brody in der Ukraine und das italienische Manzano sind Freundschaftsstädte. Außerdem unterhält die Loisachstadt Patenschaften mit Bad Tölz und dem Flottendienstboot "Oste".