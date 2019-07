30. Juli 2019, 21:41 Uhr "Zauberflöte" und Hiphop Verlosung: Zusammenprall von Gegensätzen

Dass Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" als meistgespielte Oper aller Zeiten gilt, ist kein Zufall. Hier trafen schon immer hohe Kunst auf reines Vergnügen, Volkstheater auf alte Mythen und ethischer Anspruch auf Entertainment. Jetzt prallen Rokoko auf Street Culture und die geheiligte Hochkultur auf Beats und Rap. Während die zeitlose Schönheit des Originals unangetastet bleibt, prägt statt Wiener Volkstheater nun Hip-Hop die Handlung. "Papageno" rappt, die Protagonisten tanzen zu pumpenden Beats, Orchester, Operngesang und Hip-Hop fusionieren zu einem völlig neuen Klassiker. So ist "Zauberflöte reloaded" eigentlich eine logische Übersetzung der Originalvorlage, doch vor allem eins: sehr fresh. Der Berliner Dirigent und Opernregisseur Christoph Hagel hat bereits mit seinen bisherigen Projekten "Flying Bach", "Breakin' Mozart" oder "Dancin' Carmina" große internationale Erfolge gefeiert. Vorstellungen sind vom 6. bis 11. August, jeweils um 20 Uhr im Prinzregententheater. Wer jeweils zwei Tickets für die Vorstellung am Dienstag, 6. August, 20 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 31. Juli, in der Zeit von 9.45 Uhr bis 9.55 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Berliner Dirigent und Opernregisseur, der Zauberflöte reloaded inszenierte? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es käuflich an allen bekannten Vorverkaufsstellen.