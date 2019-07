18. Juli 2019, 21:51 Uhr Zahlungsgeschäfte Mehr digitale Dienste

Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg stellt Neuerungen vor

Immer mehr Bankkunden nutzen die digitalen Möglichkeiten des Online-Bankings. Etwa 41 Prozent der Privatkunden der Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg verfügten im Jahr 2018 über ihr Konto online. Das gab der Vorstandsvorsitzende Christian Glasauer jüngst bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Beuerberg bekannt. Die Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg biete hier ein breites Spektrum an digitalen Diensten an, wie etwa ein elektronisches Postfach, Online-Services und Kreditkarten. Das Angebot wachse ständig, so Glasauer.

Im vergangenen Jahr konnte sich die Raiffeisenbank außerdem über einen Mitgliederzuwachs freuen: 2394 Kunden sind es mittlerweile, 63 mehr als noch im Vorjahr. Mit den neuen Mitgliedern wird dieses Jahr auch das 125- jährige Bestehen gefeiert. 1894 fand die Gründungsversammlung des damaligen Darlehnskassen-Vereins Beuerberg statt. Das Jubiläum wird am 17. August im Festzelt Beuerberg mit dem Kabarettisten Josef Brustmann und der Gruppe Blechpfiff gefeiert.

Die Bilanzsumme 2018 ist mit einem Plus von 18,8 Millionen Euro um 8,1 Prozent angestiegen. Bei den Kundenkrediten gibt es ein Plus von 9,5 Prozent zu vermerken. Und die Kundeneinlagen sind mit zwölf Millionen Euro um 7,7 Prozent gestiegen. Somit wird ein Bilanzgewinn von 527 798 Euro ausgewiesen. Bei der Generalversammlung wurde davon von Aufsichtsrat und Generalversammlung eine Dividende von 2,25 Prozent auf Geschäftsguthaben vorgeschlagen, außerdem eine Zuführung zur gesetzlichen Rücklage von etwa 90 000 Euro.