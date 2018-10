1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Zäsur Nantesbuch unter neuer Leitung

Die Kulturstiftung Nantesbuch hat einen neuen Geschäftsführer: Börries von Notz, derzeit Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg, wird im Frühjahr 2019 eine Schlüsselposition in Nantesbuch übernehmen. Laut Pressemeldung soll er die strategische, inhaltliche und kaufmännische Gesamtverantwortung tragen und für Personal, Öffentlichkeitsarbeit und IT verantwortlich sein. Die Stiftung Nantesbuch wurde 2012 von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründet und entwickelt derzeit in Karpfsee und Nantesbuch einen Ort zur Begegnung mit Kunst und Natur.

Die amtierenden Geschäftsführer der Stiftung, Andrea Firmenich und Konstantin Reetz, sollen ihre bisherigen Aufgabenbereiche unter der neuen Gesamtleitung weiterführen. Susanne Klatten erklärt: "Ich freue mich sehr, dass wir Herrn von Notz für die Stiftung Nantesbuch gewinnen konnten. Er bringt große Erfahrung und Kompetenz aus dem Kultur- und Museumsmanagement mit. Zudem verfügt er über ausgezeichnete Kenntnisse in der konzeptionellen Entwicklung und Gestaltung von kulturellen Institutionen."

Von Notz wiederum lobt die Stiftung, die sich "mit ihren vielfältigen Angeboten und Projekten in kurzer Zeit zu einem bemerkenswerten Ort der unverstellten Begegnung mit Kunst und Natur entwickelt" habe. Er freue sich darauf, die Stiftung "durch neue inhaltliche und strukturelle Impulse bei ihrer Entwicklung auch über die Region hinaus unterstützen zu können". Der 45-jährige Jurist, Kultur- und Museumsmanager ist in Hamburg und Frankfurt am Main aufgewachsen, verheiratet und hat vier Kinder. Als geschäftsführender Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin und stellvertretender Direktor des Jüdischen Museums Berlin setzte er von 2008 an vor allem Schwerpunkte in der Weiterentwicklung der Strukturen des Museums. 2014 wechselte er nach Hamburg, wo er die Stiftung Historische Museen Hamburg neu strukturierte.