Eine der wenigen traditionsreichen, noch inhabergeführten Buchhandlungen im Umkreis wechselt den Besitzer: Bücher Ulbrich in Geretsried, 1973 gegründet, wird zum 1. Januar 2020 mit dem kompletten Team von dem ebenso traditionsreichen Tübinger Familienunternehmen Osiander übernommen. Die Tochter des Inhabers Bernd Ulbrich, Sarah Ulbrich, leitet Buchhandlung dann. Das teilte Osiander am Mittwoch mit. Seniorchefin Silvia Ulbrich sagte der SZ auf Nachfrage, dass die wesentlichen Motive die Entwicklung im Buchhandel einerseits und die Situation am Karl-Lederer-Platz in Geretsried andererseits seien. Silvia Ulbrich, 66 Jahre alt, und Bernd Ulbrich, 72 Jahre alt, so heißt es in der Presseerklärung, "verabschieden sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den wohlverdienten Ruhestand und bedanken sich bei ihren langjährigen Kunden für ihre Treue".